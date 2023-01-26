إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـ 6 أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر، إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد وجود حادث مصادمه بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أنه أثناء عبور شخص الطريق بمدينة 6 أكتوبر، صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.