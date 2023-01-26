الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات «فرنسية -عراقية» لبحث فرص تعميق التعاون المشترك

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

كشفت وكالة الانباء العراقية “واع”، اليوم الخميس، تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى الجمهورية الفرنسية.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، أن “السوداني” بدأ اليوم الخميس، زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية، التي تستغرق يوماً واحداً.

ويلتقي خلالها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الفرنسية، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، فضلاً عن عدد من ممثلي الشركات وقطاع الأعمال الفرنسي.

تطوير فرص التعاون العميق مع فرنسا 

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار تطوير فرص التعاون العميق مع فرنسا، وفتح المزيد من آفاق الاستثمار والتبادل، على طريق تعزيز الأهداف والأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، ومن أجل تطوير البنى التحتية الاقتصادية.

وتابع: "الزيارة تشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، والتي تتضمن العديد من ملفات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، وتعزيز السلام في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف: "الاتفاقية تشمل تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم".

وأكد المركز الإعلامي في بيانه، أن الزيارة تشهد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي، فضلا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار في الطاقة والقطاع النفطي، والطاقة النظيفة، واستثمار الغاز المصاحب".

وأوضح أن الزيارة تتضمن أيضًا، تباحثاً مشتركاً في مجال حماية الآثار، وتوقيع الإعلان العراقي الفرنسي في مجال التراث وصيانة الآثار، إضافة إلى إجراء مباحثات مع عدد من الشركات الفرنسية تتعلق بتطوير قطاعات النقل، من خلال تفعيل مشاريع النقل الحيوية.

محمد شياع السوداني تفاصيل زيارة فرنسا الجمهورية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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