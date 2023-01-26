الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» و«المهن التمثيلية» تناقشان تحديات القوى الناعمة والفنانين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونقابة المهن التمثيلية في السابعة مساء اليوم، جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر، في إطار فعاليات الحوار الوطني التي تنظمها التنسقية حول القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني.

ويشارك في الجلسة النقاشية الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبدالباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

يدير الجلسة الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتشهد الجلسة الاستماع إلى أهم التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفن والفنانين في مصر. 

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا الهامة المطروحة على أجندة الحوار الوطن، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣ في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية  داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة  الحوار الوطني.‎

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