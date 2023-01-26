الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد سقوطها.. «الأعلى للآثار» يكشف حقيقة أثرية قبة سيدى الأربعين

سقوط قبة سيدي الأربعين
سقوط قبة سيدي الأربعين بمنطقة السيدة زينب

كشف الدكتور أبو بكر عبد الله، القائم بأعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حول سقوط قبة سيدي الأربعين بمنطقة السيدة زينب.

وقال “أبو بكر” في تصريحات له، أن القبة ليست أثراً وغير مسجلة ضمن الآثار الإسلامية، لذا لا تتبع وزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن القبة تقع بشارع عبد المجيد اللبان بمنطقة السيدة زينب ويقبع  تحتها ضريح الشيخ عبد المجيد اللبان الذى يعرف بضريح سيدى الأربعين  والقبة مصنوعة من الطين.

قبة سيدى الاربعين السيدة زينب ضريح أثر وزارة السياحة والآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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