فحص 4127 مواطنًا في 8 قوافل مجانية بالوادي الجديد

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من الكشف على 4127 حالة مرضية بعد الدفع بـ 8 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للعلاج بالمجان في قرى الوادي الجديد، والتي شملت 11 تخصصًا طبيًَا.

وجرى صرف العلاج مجانًا للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بالعمل على توفير الخدمات الصحية المجانية لأهالي المحافظة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" والجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل صحة الوادي الجديد، إن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف محروس أنه جرى الانتهاء من علاج 1107 حالات مرضية بالمجان ضمن فعاليات قافلة جمعية الدكتور مصطفى محمود، والتي تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1097 حالة مرضية وإجراء 10 عمليات جراحية، ضمن برنامج عمل القافلة بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس المركزي.

وأوضح محروس أنه تم الدفع بقوافل طبية مجانية بقري الأربعين، وعدن، وشرق بولاق، وقرية الشركة، وقرية البشندي، وقرية مرزوق، وقرية الشيخ مفتاح، وقرية عزب القصر بالداخلة.