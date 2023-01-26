الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: زيارة الرئيس السيسى للهند ترسخ العلاقات الثنائية بين البلدين

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان

ثمّن النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، نتائج الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الزيارة نتج عنها مجموعة من المقابلات رفيعة المستوى التي عقدها الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند ورئيسة الجمهورية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التى حققتها هذه الزيارة خاصة فى المجال الاقتصادى والتجاري.

وأشار النائب حازم عويان إلى أن أهمية تلك الزيارة للهند كون مصر هي النقطة الأساسية والرقم الأهم، ولها دور قوي في المرحلة الحالية في دعم إجراءات الأمن والسلم العالميين، مؤكدًا أنه دائمًا وأبدًا ما تتسم العلاقات المصرية الهندية بالتميز نظرًا لعراقة الدولتين على مستوى العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهند، تعكس إرادة سياسية مصرية- هندية مشتركة لترسيخ العلاقات الثنائية من جانب، ومن جانب آخر تعزيز التعاون فيما بينهما في شتى المجالات، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تحتاج تكاتفا دوليًا للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الروسية- الأوكرانية.

النائب حازم عويان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الهندي جمهورية الهند الرئيس السيسي

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