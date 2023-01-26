الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الكشكى: زيارة الرئيس السيسى للهند تشهد على ولادة نظام عالمى جديد

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للهند

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، تعليقًا على مشاركة الرئيس عبدالفتاج السيسي باحتفالات الهند باليوم الجمهوري، إن الدبلوماسية المصرية تؤكد يومًا بعد يوم أنها فعالة وحيوية.

وأضاف الكشكي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "التاريخ يشهد على ولادة لنظام عالمي جديد، يبزغ من دول كبرى مثل الهند، والصين وغيرها، والتي تحتاج إلى دول مؤثرة مثل مصر".

وأكد الكشكي، أن زيارة الرئيس السيسي للهند تعد زيارة للتاريخ والمستقبل، لافتًا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لأكثر من 75 عامًا، جمعهما استعمار واحد ونضال واحد، مع الكثير من المواقف الإنسانية التي أكدتها البلدين في دعمهما لبعض مثلما حدث من جانب الهند لمصر أثناء العدوان الثلاثي، وغيرها من المواقف وحتى دعمها للدولة المصرية خلال ثورة 30 يونيو 2013.

وأما يخص بكون الزيارة للمستقبل، تابع: "نحن أمام روابط جديدة تجمع بين البلدين، وأن التوجه الحكيم لدى القادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي في توطيد العلاقات مع دول الشرق في ظل الحرب الطاحنة في دول أوروبا".

وواصل رئيس تحرير الأهرام العربي: "الزيارة تمد جسورًا بين القاهرة ونيودلهي، وتؤكد قوة الدولتين وتفتح أفقًا كبيرًا للدولة المصرية في آسيا وغيرها"، لافتًا إلى أن استعادة الروابط التاريخية بين مصر والهند، ومحاولتهما لاستلهام روح مجموعة عدم الانحياز في ظل التوترات الدولية، والحرب الروسية الأوكرانية، يمنح تعزيز قوى البلدين.

الرئيس السيسي الهند زيارة الرئيس للهند ولادة نظام عالمي جديد مصر والهند العلاقات المصرية الهندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

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