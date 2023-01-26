حكايات ملهمة للأطفال.. ما قصة «توتة» عروسة معرض الكتاب؟

نظمت دار الشروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 أنشطة تفاعلية للأطفال منها عرض العروسة "توتة".

وتعلم “توتة” الأطفال العديد من القصص وترد على أسئلة الأطفال ومنها: "لماذا يدفن النعام رأسه في الرمل؟"، وغيرها من الأسئلة.

وتقول رشا قناوي، مسؤولة ورش حكي لقصص دار الشروق بمعرض الكتاب إنها تحكي القصص الخاصة بالأطفال التي تصدرها دار الشروق.

وأضافت أنها تحكي أيضًا الكتب الخاصة بالمناخ للأطفال، مثل: ما هو التغير المناخي وكيف يمكننا مساعدة الأشجار والنحل، منوهة بأنها تعتمد في الحكي على المفاهيم البسيطة حتى تصل لعقول الأطفال، مؤكدة أنّ عروستها "توتة" تساعدها في هذا الأمر.

وتابعت لـ"الدستور" أنها تعشق أبلة فضيلة وتتمنى في يوم من الأيام أن تصبح مثلها فهي قدوتها.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.