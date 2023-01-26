«ديربى حياة أو موت».. مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بكأس الملك تتصدر صحف إسبانيا

ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على القمة المرتقبة بين ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي يقودها تحكيميًا "سيزار سوتو جرادو".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

صحف إسبانيا تتحدث عن مباراة الريال وأتلتيكو في ديربي مدريد

وكانت البداية مع صحيفة «ماركا» التي عنونت «ديربي نهائي.. لا عودة للوراء»، مُضيفة: "ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو مدريد في ديربي قوي بكأس ملك إسبانيا".

وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة: "ديمبيلي يضرب ريال سوسيداد الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين"، مُشيرة إلى فوز برشلونة على ريال سوسيداد بهدف نظيف، وتأهله إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد على حساب النرويج.

صحيفة «ماركا»

فيما خرجت صحيفة «آس» بعنوان «صراع الديكة»، مُضيفة: "ريال مدريد يتحدى أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعن فوز برشلونة على ريال سوسيداد بهدف نظيف، كتبت الصحيفة: "برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفضل ديمبيلي وتير شتيجن.

وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة نتائج قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي أسفرت عن مواجهة إسبانيا أمام إيطاليا، وكتبت: "إيطاليا في البداية، المنافس التاريخي لمنتخب إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم".

أما صحيفة «سبورت» فقد عنونت «ديربي حياة أو موت في كأس الملك»، مُضيفة: "أتلتيكو مدريد يتشبث بكأس ملك إسبانيا، ويبحث عن توجيه ضربة كبيرة لريال مدريد".

وعن فوز برشلونة على ريال سوسيداد بهدف نظيف، كتبت الصحيفة: "برشلونة يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا".

وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة عدم إمكانية تسجيل جافي في الفريق الأول لبرشلونة، وكتبت: "برشلونة يبقى دون تسجيل جافي".

كما اهتمت الصحيفة بقرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: "إيطاليا منافس إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية".