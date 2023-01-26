محافظ الاسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة بجميع الأحياء

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

وتنفيذا لذلك، قام حى وسط برئاسة عزة سعد، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت تركيب كشاف ليد وإصلاح برشمان وإنارة2 كشاف وتركيب كشاف ليد، 20م سلك ترمو بلاستيك، وتركيب 20 م سلك ترمو بشارع محرم بك والعمل بمفتاح الشلالات القبلية والحفر أسفل البرن وكذا إنارة الكشافات وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بمدخل القرية العاشرة من الطريق الدائري، وإنارة 17 عامود وصيانة الشبكة الهوائية فضلا عن استكمال أعمال دهانات الأعمدة بشارع ابو قير، وصيانه الأعمدة و الكشافات الليد بشارع أفلاطون بالشاطبي أمام كلية الزراعة.

وكثف حي المنتزة ثان تحت إشراف هدي ابو كليلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم صيانة وإنارة 59 عامود بكشافات ليد وصوديوم ، وأيضًا صيانة 4 كشافات صوديوم وكذا صيانة 2 بورن إضاءة وإنارة الكشافات والأعمدة وإصلاح الأبران وانقطاعات الشبكات الهوائية والكابلات الأرضية بشوارع المعمورة السياحي، عزبة البرنس، شارع سيكلام، عزبة اسكوت، العزبة الجديدة

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة 10 كشافات وإنارتهم بشارع عبد الله أفندي، سوق الترك ، علي بك الكبير، الموازيني، جودة، السبع بنات، أمام كنيسه الأمير ️كما تم تغيير 2 كشاف ليد بحارة السكونيا، وأمام مسجد المسيري فضلا عن تثبيت كشاف بشارع آمين الدولة وتأمينه بالإضافة إلى رفع كفاءة مستوى الأبران بنطاق الحي.

وكثف حي العجمي تحت إشراف السيد موسى، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت ربط شبكة هوائية خلف بلوك 3 مساكن الايجى كاب وإنارة الجزء المطفأ وكذا ربط برشمانات كشافات الإنارة ببلوك 18 مساكن الصينية وصيانة كشافات الإنارة بشارع السلام من نهاية خير الله فضلا عن️ رفع كفاءة الإنارة العامة بشارع العلاف وشارع البوستة بالإضافة إلى ربط شبكة هوائية بشارع أبوبكر الصديق من شارع الحديد والصلب بأبو يوسف وإصلاح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات الإنارة العامة بشارع الخلفاء الراشدين بالهانوفيل.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة للكشافات والأعمدة حيث تم ربط 2 شبكة مقطوعة بقرية عرابي والكابلات وكذا ربط 11 برشمان وصيانة الكابلات.