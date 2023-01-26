الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس الأعيان الأردنى يطالب المجتمع الدولى بنصرة الشعب الفلسطينى

رئيس مجلس الأعيان
رئيس مجلس الأعيان الاردني فيصل الفايز

أدان رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الاعتداء الغاشم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مخيم جنين اليوم.

وطالب رئيس مجلس الأعيان الأردني في بيان، المجتمع الدولي بنصرة الشعب الفلسطيني، داعيًا الحكومات والبرلمانات العربية والدولية وجميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والمجتمع الدولي، بتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية، والتصدي للاعتداءات الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الممارسات العنصرية والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تأتي بموافقة ودعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وأضاف الفايز أننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الإرهابية والهمجية الإسرائيلية، فإننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا المطلق لكل الجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني، دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وتصدي جلالته الدائم والمتواصل لكل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. 

وقال إن سكوت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الهمجية والعنصرية الإسرائيلية، والتدمير والقتل الممنهج الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، وجرائم حرب يجب عدم السكوت عليها. 

وطالب الفايز بموقف عربي ودولي فاعل، يكون مساندًا للجهود الكبيرة التي يبذلها العاهل الأردني عبدالله الثاني على الصعد كافة، نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 

رئيس مجلس الاعيان الاردني الإحتلال الإسرائيلي مخيم جنين فيصل الفايز الأردن الشعب الفلسطيني الحكومة الاسرائيلية

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