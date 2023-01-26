للمرة الأولى.. «ديارنا» يزين معرض الكتاب بمنتجات التجميل والحُلي

للمرة الأولى تواجدت "ديارنا" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والذي جذب العديد من رواد المعرض في يومه الأول من افتتاحه للجمهور.

وتقول سهى صادق، مسؤولة في جناح ديارنا بمعرض الكتاب، إنهم يزينون معرض الكتاب بالحُلي ومنتجات التجميل، وهي المرة الأولى لهم في معرض الكتاب.

وتابعت أن جميع المنتجات التي يقدمونها مصرية، وتكون عبارة عن ذهب أو نحاس مطلي، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يشاركون فيها في معرض الكتاب وفي حال نجاح التجربة سوف يتم تكرارها بشكل أكبر وأوسع.

وأكدت أنه منذ الساعات الأولى من فعاليات اليوم الأول لمعرض الكتاب، وهناك إقبال كبير من المواطنين خاصة وأنهم يقدمون منتجات فريدة وجديدة على معرض الكتاب ما بين أدوات التجميل الطبيعية والحلي "الناس جايا للكتب بتلاقي إكسسوارات وأدوات تجميل طبيعية ودا شيء جديد وعاجب الناس".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.