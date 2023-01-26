الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2485 مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت أجهزة الأمن، 2485 مخالفة لعدم  تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

الملصق الالكتروني تركيب الملصق الإلكترونى الحبس وزارة الداخلية قانون المرور

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وائل لطفي

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