الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ندوات ولقاءات شعرية.. فعاليات اليوم الأول من معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأول عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المهمة، من بينها افتتاح مؤتمر الملكية الفكرية، والذي يعقد جلساته بقاعة المنارة، إلى جانب لقاء مع الشيخ ياسين التهامي، يديره الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ومئوية إنشاء مدرسة تحسين الخطوط المصرية.

إلى جانب ندوة عن الجوائز يتحدث فيها الروائي الأردني جلال برجس، والمصري حسام العادلي، وغيرهما، وتستقبل قاعة ضيف الشرف ندوة لوزيرتي الثقافة المصرية والأردنية، وندوة «الوعي وقضايا التغيرات المناخية»، وندوة «نحن والإعلام» ولقاءات شعرية، ومناقشات لأهم أعمال الصادرة في 2022، إلى بعض الندوات المتخصصة.

افتتاح معرض الكتاب

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير. 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

 وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع". 

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

الشيخ ياسين التهامي الدكتور محمد الباز مدرسة تحسين الخطوط المصرية ندوة عن الجوائز معرض القاهره الدولي للكتاب

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وائل لطفي

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