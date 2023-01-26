تحرك برلمانى عاجل لإعادة هيكلة مديريات الزراعة لغياب دورها فى دعم الفلاح

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى وزير الزراعة، بشأن إصابة مديريات الزراعة بالمحافظات بالشيخوخة، ما يتطلب إعادة هيكلتها لتقوم بدورها في دعم القطاع الزراعي.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: «تمتلك وزارة الزراعة قوة بشرية كبيرة منتشرة في مديريات وإدارات وجمعيات الزراعة بمختلف المحافظات، ورغم ذلك لا يستفيد الفلاح من هذه القوة البشرية بشكل جيد، حيث يعتمد الفلاح على نفسه وخبراته في زراعة الأرض والحصول على الأسمدة والبذور، وكذلك يسعى لتسويق محصوله والحصول على أكبر سعر».

وأشارت عضو مجلس النواب إلى غياب دور مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية تجاه الفلاح، حيث كانت تقدم له خدمات الإرشاد الزراعي واستلام المحصول وتوفير الأسمدة والبذور، إلا أنها الآن لم يعد يعتمد عليها الفلاح، وأصبح يعتمد على نفسه، ما يضع عليه أعباء ضخمة.

وقالت النائبة: ولكن في ظل خطوات الدولة للتوسع الزراعي، يكون علينا دعم القطاع الزراعي من خلال إعادة هيكلة مديريات الزراعة بالمحافظات، والاستفادة من القوة البشرية الكبيرة في هذه المؤسسات، وإعادة دورها الأصيل في دعم المزارعين، وتوفير برنامج المكافحة والإرشاد الزراعي، ومستلزمات الإنتاج في منافذها الشرعية».

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة مراقبة منظومة الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، وضخ دماء جديدة بها قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والبرامج الرقمية بالقطاع الزراعي، في ظل خطوات الدولة للتحول الرقمي.