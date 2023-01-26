الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران عطاالله حنا: نرفض التطاول على الرموز الدينية كلها

المطران عطالله حنا
المطران عطالله حنا

قال المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إننا نعتبر ما أقدم عليه أحد العنصريين في السويد من إحراق لنسخة من القرآن، أنه عمل عنصري معاد للقيم الأخلاقية والإنسانية والروحية النبيلة ولا يمثل أية ديانة أو قيمة دينية على الإطلاق.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في بيان له، أننا نرفض التطاول على الرموز الدينية كلها سواء كانت إسلامية أم مسيحية أم يهودية، ونعتقد بأن الرموز الدينية يجب أن تصان وأن تحترم ولا يجوز المس بمشاعر المؤمنين بأي شكل من الأشكال، وتابع ندعو الدول المتحضرة التي تدعي الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان بأن تكون هناك ضوابط فيما يتعلق بالمس بالرموز الدينية فالتطاول على هذه الرموز لا يمكن أن يندرج في إطار حرية التعبير.

 وأوضح المطران عطاالله حنا، أن الإنسانية بأسرها اليوم هي بحاجة إلى مبادرات وأفعال ومواقف تكرس قيم التسامح والمحبة والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، فنحن لسنا بحاجة إلى من يصبون الزيت على النار ولسنا بحاجة إلى من يؤججون الفتن وثقافة الكراهية في مجتمعاتنا.

وأضاف نؤمن بإله واحد والاختلافات الدينية أو العقائدية الموجودة، لا يجوز أن تؤدي بنا إلى البغضاء والكراهية والازدراء بالرموز الدينية الموجودة لدى الديانات المتعددة والمختلفة، لافتًا إلى أن ردود الأفعال على تصرفات من هذا النوع يجب أن تكون من خلال إطلاق المبادرات واللقاءات والندوات والتي تعزز ثقافة العيش المشترك وقبول التعددية الدينية في مجتمعاتنا.

وواصل في هذا العالم هناك أديان ومعتقدات مختلفة ومتعددة وكل أولئك الذين ينتمون إلى هذه الأديان والمعتقدات يحق لهم أن يمارسوا عباداتهم وأن يعيشوا حسب ما تمليه عليهم طقوسهم وقناعاتهم ولكن دون الإساءة إلى الآخرين والتطاول على الرموز الدينية في أية ديانة من هذا العالم.

 واختتم  من فلسطين أرض السلام والمحبة ومن القدس المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث نقول بأننا نرفض التطاول على الرموز الدينية، وندعو إلى احترام خصوصية كل إنسان وكذلك التعاطي باحترام مع التعددية الدينية والثقافية الموجودة في مجتمعاتنا.

ئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الأخوة الإنسانية الأخلاقية والإنسانية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

زاهى حواس يعلن عن اكتشاف «جبانة ضخمة» تضم مجموعة تماثيل لـ«ميسى» بسقارة

ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية فى حملة موسعة لأمن المنافذ

عروض الصوت والضوء باللغة العربية يوميًا فى معابد الكرنك وفيلة

قوافل طبية وغذائية.. أبرز أنشطة التحالف الوطني خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟