الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعداد للمهرجان الرياضي للفتيات.. «رياضة مطروح» تواصل تنفيذ «1000 بنت 1000حلم»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 واصلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة فى إدارة الرياضة، تنفيذ المشروع القومي "1000 بنت 1000 حلم" ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة بمطروح، بملعب حديقة كليوباترا، وبحضور الدكتورة نجلاء البلشي وكيل المديرية للرياضة، وذلك استعداداً للمشاركة فى المهرجان الرياضي للفتيات بالمركز الأوليمبي بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتورة  سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور  وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

وفي سياق آخر، كانت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، قد نفذت ورشة عمل عن التعريف بأهداف المسرح والمراحل السنية، وتحديد الشخصيات والأماكن والديكور بحضور  الدكتور  فارس عبد الشافي أستاذ الأدب والمسرح بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتورة شوق النكلاوي أستاذ علم النفس والفن المسرحي بكلية رياض الأطفال جامعة مطروح، بمشاركة أعضاء النادي الثقافي بمطروح.

وقدم المحاضرون خلال ورشة العمل  تعريفا بأهداف المسرح والمراحل السنية وتحديد الشخصيات والأماكن والديكور، والتعرف على تاريخ المسرح، منذ إنشائه وحتى مسرح العصر الحالي  وذلك مع أعضاء النادي الثقافي، بمركز شباب مطروح  حيث سيتم تنفيذ مسابقة في كتابة المسرحية والتأليف المسرحي.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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الإدارة المركزية للتنمية التنمية المستدامة المشروعات القومية المركز الاوليمبي محافظ مطروح

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