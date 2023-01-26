إزالة وإيقاف 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص مع رصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لاعمال البناء المخالف وتطبيق القانون بالازالة الفورية لكافة أشكال التعديات المختلفة بلا تهاون مع المخالفين للقانون، رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار بحضور محمود ثابت ابو كريشة نائب رئيس المدينة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 3 قراريط بالقرية و تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وتطبيقا للقانون .

كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان من تنفيذ إيقاف أعمال حفر أساسات لحالة تعد على أراض زراعية بمساحة قيراط بعزبة الحكيم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار العشوائيات.

فيما تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، الجهود المبذولة في متابعة إزالة التعديات وأعمال النظافة، وقام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا بإزالة حالة تعد على أملاك الدولة بقرية القدادفة على مساحة 4 قراريط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كما تمكنت إدارة الإزالات والإشغالات من إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلف برج الخليفة بطريق صندفا على مساحة 70 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة مغاغة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة كثفت من مجهوداتها بالوحدات القروية للتصدي لجميع صور أشكال التعدى بالبناء المخالف، وتمكنت الوحدة المحلية بشارونة تحت إشراف عاكف عبد السلام نائب رئيس المركز من رصد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف على أرض الزراعية عبارة عن حفر أساسات وبناء حوائط بالبلوك الحجر والاسمنت بدون الحصول على ترخيص.

وتم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك في وجود رئيس القرية ومسئولين التنظيم بالقرية، مشيرا إلي أنه وجه بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية او أملاك الدولة في المهد دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ماتم رصده من مخالفات.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

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