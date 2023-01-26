الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أوروبى يعلن موافقة بلاده إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

ذخائر عنقودية
ذخائر عنقودية

قال مسئول أوروبي- فضل عدم الكشف عن هويته واسم دولته- لوكالة "فرانس برس"، إن حكومه بلاده وافقت على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاعتقادها بأن هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل يمكن أن يساعد القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وأضاف المسئول: إن حكومة بلاده كانت تعمل على الحصول على إذن من ألمانيا التي شاركت في إنتاج هذه الذخائر، مشيرًا إلى أن الذخائر العنقودية أصبحت أكثر تقدمًا والغرب بحاجة إلى أن يكون "في موقع متقدم" لدعم أوكرانيا.

وأشار خلال زيارة إلى واشنطن، إلى "أن الأوكرانيين يطلبونها، إنها أسلحة مشروعة، الأضرار الجانبية لم تعد كبيرة كما في السابق، لقد كانت كبيرة للغاية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، والآن يمكن التحكم فيها بشكل كبير".

جدير بالذكر، أن هناك معاهدة أممية تدعمها معظم الدول الغربية ترفض استخدام ونقل القنابل العنقودية.

مسؤول أوروبي فرانس برس إرسال ذخائر عنقودية ذخائر عنقودية أوكرانيا

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