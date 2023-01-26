مسئول أوروبى يعلن موافقة بلاده إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

قال مسئول أوروبي- فضل عدم الكشف عن هويته واسم دولته- لوكالة "فرانس برس"، إن حكومه بلاده وافقت على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاعتقادها بأن هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل يمكن أن يساعد القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وأضاف المسئول: إن حكومة بلاده كانت تعمل على الحصول على إذن من ألمانيا التي شاركت في إنتاج هذه الذخائر، مشيرًا إلى أن الذخائر العنقودية أصبحت أكثر تقدمًا والغرب بحاجة إلى أن يكون "في موقع متقدم" لدعم أوكرانيا.

وأشار خلال زيارة إلى واشنطن، إلى "أن الأوكرانيين يطلبونها، إنها أسلحة مشروعة، الأضرار الجانبية لم تعد كبيرة كما في السابق، لقد كانت كبيرة للغاية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، والآن يمكن التحكم فيها بشكل كبير".

جدير بالذكر، أن هناك معاهدة أممية تدعمها معظم الدول الغربية ترفض استخدام ونقل القنابل العنقودية.