عقوبة استغلال الأطفال في التسول

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مسجلة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الطالبية كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

كما أمرت بإيداع الأطفال الذين ضبطوا مع المتهمين إحدى دور الأحداث.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث تفيد بتكوين عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبصحبتهم عدد 6 أطفال، وبسؤال الأطفال أقروا باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة التسول

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

ونصت المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

استغلال الأطفال في التسول

ونصت المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة:

كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.