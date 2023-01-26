مصرع طالب تونسى و إصابة سائق فى انقلاب سيارة ملاكى بالدقهلية

لقى طالب تونسي الجنسية مصرعه غرقًا، وأصيب سائق مرافق له إثر سقوط سيارة ملاكي يستقلونها على طريق "المنصورة - أجا"، بالقرب من قرية نوسا البحر، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق، بعد أن تمكن سائق توك من إنقاذ الأخر.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة بالقرب من قرية نوسا البحر بطريق "المنصورة - أجا" بنطاق مركز أجا.

انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين تمكن سائق توك توك من انقاذ أحد الأشخاص فيما تبقي الآخر.

وأكد أحد شهود العيان، أن السيارة رقم "د ج ب 1165 ماركة نيسان" كانت تسير بسرعة واختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة الشبورة المائبة الكثيفة فسقط بمياه الترعة .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق، ويدعي حمادي بلرايس"24 عامًا تونسي الجنسية" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ونقل جثمانة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، فيما جرى نقل المصاب ويدعي "زياد" إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم استدعاء ونش لرفع السيارة من الترعة وفتح حركة المرور أمام المارة.

