مصرع شخص وإصابة أخر فى سقوط سيارة بترعة فى الدقهلية

لقي شخص مصرعة غرقًا وأصيب مرافقة إثر سقوط سيارة يستقلونها علي طريق (المنصورة - أجا) بالقرب من قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثمان الغريق بعد تمكن سائق توك من إنقاذ الأخر.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة بالقرب من قرية نوسا البحر بطريق (المنصورة -اجا) بنطاق مركز أجا.



وانتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين تمكن سائق توك توك من إنقاذ أحد الأشخاص فيما تبقي قائد السيارة.



وأكد أحد شهود العيان، أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية واختلت عجلة القيادة بيد السائق فسقط بمياه الترعة.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الغريق ونقل جثمانة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، بينما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجري استدعاء ونش لرفع السيارة من الترعة وفتح حركة المرور أمام المارة.

حادث سقوط سيارة بترعة فى الدقهلية