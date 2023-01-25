«موعد مع فيلسوف».. كتاب يسجل خواطر وتأملات تدور في عقل فيلسوف في زمن الحيرة

صدر حديثا عن دار دوّن للنشر والتوزيع كتاب "موعد مع فيلسوف" للكاتب أحمد مهنى، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وجاء على غلاف الكتاب: "في القطار، نقابل أناسًا عاديين طوال الوقت. لكن ماذا لو قابلت فيلسوفًا يجلس في المقعد المجاور لك؟ في هذا الكتاب تقابل فتاة في العشرينات فيلسوفًا صدفة في قطار، وتسأله عما يدور في عقلها من تساؤلات محيرة. ستسأله عن الأسئلة الكونية الحائرة التي تعصف بأفكارها كل ليلة بعد الثانية عشرة ليلًا.. ستسأله عن الحب وعن الخوف، عن القلق والتفكير المفرط، وسيحكي لها عن رجل الكهف الأول، وكيف بدأ الخلق؟ ولماذا نقابل في الأحلام من سبقونا إلى الموت؟ وكيف يفكر الرجال وبماذا تشعر النساء؟ ما هي حقيقة النفس؟ وما هو الفرق بين النفس والروح والوعي؟ وما هو سر الصراع بين أنصار العقل وأنصار الروح؟ ولماذا تنشأ الحروب؟ ولماذا نعاني من آلام الفقد والحزن؟".

الكتاب هو رحلة من خواطر وتأملات تدور في عقل فيلسوف يبحث عن المعنى في زمن الحيرة والتخبط، فإذا احترت في علامات الطريق فربما تجد هنا ملامح للوصول، فلتبحث معنا.

أحمد مهنى، هو كاتب وروائي مصري، حصل على ماجيستير إدارة الأعمال الدولية من جامعة حلوان كتب في عدة صحف ومجلات، شارك في تأسيس ورئاسة تحرير سلسلة كتب "مدونات مصرية للجيب" عام 2008 وهي أول سلسلة كتب للمدونين المصريين.

كما أنه مدير النشر دار دون للنشر والتوزيع، مستشار التسويق وإدارة الأعمال ومنتج منفذ للوكالات الإعلانية. وتحتل رواياته وكتبه قائمة الأكثر مبيعًا على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

بدأ أحمد مهنى مشواره الأدبى في 2009 بالمجموعة القصصية الأولى بعنوان “اغتراب”، وفي عام 2011 أصدر كتاب “مزاج القاهرة” ضمن أدب الاعترافات، وفي عام 2015 صدرت روايته الأكثر شهرة “سوف احكى عنك”، والتي لاقت نجاحا جماهيريا واسعا في مصر والعالم العربى. كما احتلت هذه الرواية قائمة الكتب الأكثر مبيعا، وتم تحويلها إلى عمل مسرحي.

صدر له كتاب “مذكرات الثانية عشرة ليلا” فى معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2019، وفي عام 2020 صدرت روايته “ساعتين وداع”.