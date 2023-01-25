الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن اليوم.. إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" وإعلان شروط اتعلم حرفة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أجرت وزارة التضامن، الأربعاء، العديد من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي.

«التضامن» تطلق «قرية بلا فقر» بقرى «حياة كريمة» من الدقهلية
أطلقت وزارة التضامن مبادرة "قرية بلا فقر" بالدقهلية ضمن "حياة كريمة"، في إطار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.

وصرح د.عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، بأن المبادرة التي تم تدشينها من قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى لمستفيدى "تكافل وكرامة" وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة.

https://www.dostor.org/4293114

شروط مبادرة «اتعلم حرفة» لدمج المتعافين من الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن، أنه فى إطار الاهتمام بالمتعافين ودمجهم ضمن فئات المجتمع، تم تقديم مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن الهدف من البرنامج هو:

1 - مساعدة المتعافين على اقتحام سوق العمل والإسهام في تغيير النظرة المجتمعية المتدنية للمتعافين من مرض الإدمان.

2 - رفع مستويات المهارات المهنية التي تؤثر إيجابياً على تحسين حياة المتعافين وتحسين أحوالهم (طبقاً لمعايير مستويات المهارة القومية بالحرف المتفق عليها).
https://www.dostor.org/4292987

«التضامن» توضح دور المؤسسات الاجتماعية فى تأهيل وتعديل سلوك الطفل

أكدت وزارة التضامن أن المؤسسات الاجتماعية تهدف إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل، وإعادة دمجه فى المجتمع والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكى الأسرى والاجتماعى وتتم تحقيق هذه الأهداف. 

أضافت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن المؤسسات تعمل على عدة عناصر وهى:

- تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتعديل سلوك الأطفال والشباب، وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة أثناء وطوال فترة إقامتهم بالمؤسسة بغرض إعادة دمجهم فى أسرهم والمجتمع مرة أخرى.

https://www.dostor.org/4293309

الإدمان والتعاطي الدكتور عاطف الشبراوي التضامن الاجتماعي المؤسسات الاجتماعية المتعافين من الادمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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