الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محلل سياسى: إضراب عمال مطار برلين كان إنذاريًا ومتوقع تكراره بهذه الحالة

إضراب عمال مطار برلين
إضراب عمال مطار برلين

قال المحلل السياسي، أكثم سليمان، إن إضراب العاملين في مطار برلين وإلغاء كافة الرحلات الجوية، يعد إضرابًا إنذاريًا لمدة يوم واحد حتى تستجيب الشركات المشغلة لمطالبهم.

انتهاء الإضراب مساء اليوم

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكاي"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإضراب انتهى مساء اليوم ومن المقرر أن تستأنف حركة الطيران بداية من الغد، مؤكدًا أنه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم من رفع الأجور فسيعود الإضراب مرة أخرى ولكن بشكل جماعي في أكثر من مطار.

وأشار المحلل السياسي، إلى أننا علينا أن نتوقع الكثير خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع التضخم في ألمانيا، خاصة أن هناك مرارة في الشارع الألماني، بسبب الدعم العسكري والمادي الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا، والذي يتخطى المليارات في حين يعاني الداخل الألماني وكذلك الفرنسي.

وأكد أنه على الرغم من وجود نخب حزبية وإعلامية مؤيدة لقرار الدعم، إلا أن هناك رفضًا شعبيًا للدعم العسكري، لأنه ينهي نتائج الحرب العالمية الثانية لأن مواجهة الدبابة الألمانية للجندي الروسي لم تحدث منذ هزيمة الحرب العالمية الثانية.

المحلل السياسى مطار برلين إضراب العاملين إنذاري الرحلات الجوية الشارع الألماني

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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