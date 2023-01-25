الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نصف نهائي كأس الرابطة

مانشستر يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بالشوط الأول

ويجورست
ويجورست

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره نوتنجهام فورست، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب من بداية اللقاء، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وسعى لاعبو يونايتد لتسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على مجريات اللعب، ويؤكدون به جدارتهم بتحقيق الفوز.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي مانشستر يونايتد لتسجيل هدف ثاني وزيادة تفوقهم في المباراة، فيما حاول لاعبو نوتنجهام تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة مبكرًا.

وسجل سام سوريدج، هدف التعادل لفريق نوتنجهام في الدقيقة 23 من عمر الشوط، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وتواصل الأداء الهجومي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، من أجل هز الشباك.

وأضاف فوتر ويجورست الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرتين على المرمى من 5 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة، ونفس الأمر بالنسبة للاعبي نوتنجهام فورست.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لفريق نوتنجهام فورست.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة نوتنجهام فورست بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، تايلور مالاسيا.

وسط الملعب: كاسميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنطوني، فوتر ويجورست، ماركوس راشفورد.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: هيتون، رافائيل فاران، ويليامز، فريد، ماينو، سكوت ماكتومناي، بيليستري، إلانجا، جارناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق نيوكاسل، صاحب المركز الثالث.

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست الدورى الانجليزى كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

غدًا.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وطقس بارد فى الصباح الباكر

إلى المراكز الترتيبية.. مصر تخسر أمام السويد وتودع مونديال اليد

فيريرا يتمسك بالحصول على 23 مليون جنيه ويرفض الحل الودى

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

أسهل مواصلات الذهاب لـ معرض الكتاب 2023- 2024

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة «كدوميم»

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟