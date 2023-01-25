مانشستر يونايتد يتقدم على نوتنجهام فورست بالشوط الأول

نصف نهائي كأس الرابطة

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره نوتنجهام فورست، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب من بداية اللقاء، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وسعى لاعبو يونايتد لتسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على مجريات اللعب، ويؤكدون به جدارتهم بتحقيق الفوز.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي مانشستر يونايتد لتسجيل هدف ثاني وزيادة تفوقهم في المباراة، فيما حاول لاعبو نوتنجهام تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة مبكرًا.

وسجل سام سوريدج، هدف التعادل لفريق نوتنجهام في الدقيقة 23 من عمر الشوط، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وتواصل الأداء الهجومي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، من أجل هز الشباك.

وأضاف فوتر ويجورست الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرتين على المرمى من 5 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة، ونفس الأمر بالنسبة للاعبي نوتنجهام فورست.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لفريق نوتنجهام فورست.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة نوتنجهام فورست بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، تايلور مالاسيا.

وسط الملعب: كاسميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنطوني، فوتر ويجورست، ماركوس راشفورد.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: هيتون، رافائيل فاران، ويليامز، فريد، ماينو، سكوت ماكتومناي، بيليستري، إلانجا، جارناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق نيوكاسل، صاحب المركز الثالث.