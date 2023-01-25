الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تكثف عملياتها فى «دونيتسك» بعد موافقة الغرب على تسليح أوكرانيا

الحرب الروسية - الأوكرانية
الحرب الروسية - الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني أنّ القوات الروسية في منطقة دونيتسك تكثّف من عملياتها هناك في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا.

وبعد ساعات على إعلان برلين وواشنطن موافقتهما على إرسال دبابات ثقيلة متطورة إلى كييف، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار عبر تطبيق تليجرام إنّ "المعارك تحتدم" في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها وكذلك أيضاً في محيط فوغليدار، المدينة الواقعة جنوب غرب دونيتسك.

هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها بلدة فوغليدار الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من خط المواجهة في منطقة دونيتسك، صراحةً ضمن مناطق القتال "المكثّف"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت ماليار مساء الأربعاء: "الآن في دونباس، مقابل تفوقهم العددي والعسكري، تكمن أفضيلتنا في احترافية القيادة العسكرية وشجاعة الجنود".

في الوقت نفسه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يريد من الغرب إرسال صواريخ بعيدة المدى وطائرات نفاثة إلى بلاده التي مزقتها الحرب للمساعدة في صد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي بعد إعلان الولايات المتحدة وألمانيا أنهما سترسلان دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، إنه "تحدث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم.

وأضاف: يجب أن نفتح تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، إنه أمر مهم - يجب أن نوسع تعاوننا في مجال المدفعية، مضيفًا أيضًا أن أوكرانيا بحاجة إلى طائرات. "هذا حلم. وهذه مهمة".

​روسيا أكرانيا كييف الغزو الروسي ​الغرب

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