مباشر دقيقة بدقيقة.. انطلاق قمة مصر والسويد فى ربع نهائى مونديال اليد

انطلقت منذ لحظات المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ونظيره السويدي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الثامنة والعشرين.

ويخوض المنتخبان المواجهة بحثًا عن بطاقة العبور للمربع الذهبي، حيث تطمح مصر لتكرار هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخها بعد أن حصدت المركز الرابع في نسخة فرنسا 2001.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمواجهة اليوم مع الفائز من مباراة فرنسا وألمانيا في نصف النهائي، فيما يخوض الخاسران من المواجهتين مباراة ترتيب المراكز من الخامس للثامن.

ويواجه الفراعنة تحديًا صعبًا يتمثل في خوض المواجهة بالعاصمة السويدية ستكهولم أمام المنافس الذي يحظى بدعم الآلاف من جماهيره داخل صالة تيليتو أرينا التي تتسع لأكثر من 22000 مشجع.

واستدعى الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو 16 لاعبًا لخوض المباراة وهم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي وعبدالرحمن حُميد.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار.

الظهير الأيسر: علي زين وحسن وليد قداح.

الجناح الأيمن: محمد سند وأكرم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان ومهاب سعيد.

صناعة الألعاب: يحيى الدرع، أحمد هشام (دودو) سيف الدرع وأحمد خيري.

الدائرة: إبرهيم المصري، أحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم.



كان منتخبنا قد تأهل لملاقاة السويد بربع النهائي وصيفًا لمجموعته بعد تحقيق 5 انتصارات وخسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم في مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن منتخب السويد يعد واحدًا من أقوى منتخبات العالم في اللعبة حيث يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا، بالإضافة لوصافة النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر بالإضافة لتتويجه ببطولة العالم في 4 مناسبات سابقة.