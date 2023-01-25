معتز محمود: تضحيات رجال الشرطة كانت جواز العبور للجمهورية الجديدة

هنأ النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية ورجالها وضباطها بمناسبة العيد الـ71 لعيد الشرطة، قائلًا: "إنه عيد حقيقي يحتفل فيه المصريون بالأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب والفوضى والتصدي لبؤر الجريمة".

ونوه محمود في تصريح صحفي له اليوم، بأن العيد الـ71 للشرطة المصرية، مناسبة غالية للتأكيد على التضحيات التي قدمها رجال وضباط الداخلية المصرية، والثمن الذي دفعه الوطن للتصدي للإرهاب والعنف في سنوات ما بعد 2011، مؤكدًا أن التضحيات المشهودة التي قدمها رجال الشرطة ستظل وسامًا غاليًا على صدر كل مصري، ونعيش في ثمارها الآن وبتوجيهات الرئيس السيسي في حالة نادرة من الأمن والأمان.

ولفت رئيس صناعة البرلمان، إلى أن هزيمة الإرهاب ومواجهة الجريمة، إنجاز أمني مهم جاء من أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، وكان جواز المرور إلى إقامة الجمهورية الجديدة والانطلاق نحو مئات المشاريع الاستراتيجية والقومية.

وأشار محمود، إلى أن يوم 25 يناير، هو يوم خالد في التاريخ المصري ويذكرنا بمعركة الإسماعيلية العظيمة، عندما استبسل رجال الأمن ودافعوا عن مواقعهم أمام الاستعمار البريطاني قبل 71 سنة.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن يوم 25 يناير يوم وطني، يشرف كل مصري، كما أن الدور الوطني المشهود الذي قامت به الداخلية خلال السنوات الماضية، يؤكد قيمة الأمن في حياة كل المجتمعات، وقيمته عندنا نحن في إعطاء دفعة غير مسبوقة للتنمية والحياة.