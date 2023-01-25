الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تامر أمين يوجه نداء للشعب المصري بالسؤال المستمر على أسر االشهداء

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن أسر الشهداء يعانون كثيراً بعد وفاة الشهيد، ولهذا تحرص الدولة المصرية كل الحرص على دعم أسرة الشهيد وتولي أمرهم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

شهداء الوطن

ووجه الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، نداء للشعب المصري بضرورة السؤال على أسر شهداء الجيش والشرطة المصرية، قائلاً: "سؤالكم هيفرق معاهم جداً وهيواسي حزنهم".

دعم مصر للشهداء 

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أمس على استمرار دعم الدولة المصرية لأسر الشهداء من الجيش والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية الوطن والمواطنين.

تامر أمين تكريم الشهيد دعم الرئيس اخر النهار قناة النهار

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