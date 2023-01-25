تامر أمين يوجه نداء للشعب المصري بالسؤال المستمر على أسر االشهداء

قال الإعلامي تامر أمين، إن أسر الشهداء يعانون كثيراً بعد وفاة الشهيد، ولهذا تحرص الدولة المصرية كل الحرص على دعم أسرة الشهيد وتولي أمرهم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

شهداء الوطن

ووجه الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، نداء للشعب المصري بضرورة السؤال على أسر شهداء الجيش والشرطة المصرية، قائلاً: "سؤالكم هيفرق معاهم جداً وهيواسي حزنهم".

دعم مصر للشهداء

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أمس على استمرار دعم الدولة المصرية لأسر الشهداء من الجيش والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية الوطن والمواطنين.