بسام راضى: زيارة الرئيس للهند تأتى فى توقيت دقيق يمر به العالم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الهندية نيودلهي غاية في الأهمية وتأتي في توقيت دقيق يمر به العالم.

أضاف راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك توافقا في التوجهات السياسية المتزنة بين مصر والهند على المستوى العالمي، موضحًا أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين مصر والهند في عدد من المجالات.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات مع الهند، موضحا أن الخلفية التاريخية المشتركة بين الدولتين داعمة بشكل كبير للحاضر وللمستقبل.

وأوضح راضي أن زيارة الرئيس للهند، تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ ليكون الرئيس السيسي ضيف الشرف لاحتفالية قيام الجمهورية الهندية، مؤكدا أن الهند تختص بالدعوة للاحتفالية الزعماء ورؤساء الدول والملوك الذين لهم علاقات وتقدير كبير للهند.

ولفت إلى أن اليوم شهد نشاطًا مكثفا للرئيس السيسي، حيث إنه تمت مقابلة رئيس الوزراء الهندي والذي أخذت شقين، شق مُصغر مغلق ثم شق معلن، مؤكداً أن رئيس وزراء الهند عبر عن تقديره الكبير لقيادة الرئيس السيسي لمصر وسط السنوات الماضية المليئة بالتحديات.

وتابع أن أعلى ميزان تجاري في العالم بين مصر والهند، وأن الميزان التجاري متوازن لحد كبير بمقدار 7 مليارات دولار بالتقاسم ما بين الدولتين، استيرادا وتصديرا، بمعدل 52 شركة هندية عاملة في مصر في مجالات كثيرة.

وأشار إلى أن هناك مجالات جديدة واعدة تشارك الهند في استثماراتها في مصر خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس، موضحا أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الهند تناول كل المجالات التعاون العسكري والاقتصادي والأمني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن هناك مذكرات تفاهم تم تبادلها اليوم على أساس تعاون مشترك، لافتا إلى أن هناك رغبة وإرادة قوية مشتركة على التعاون ما بين الجانبين انعكست في كل الاجتماعات على تطوير العلاقات.

وأوضح أن هناك رغبة في الارتقاء بالعلاقات على المستوى الاستراتيجي والذي يعني مزيدا من مجالات التعاون، ومزيدا من مذكرات التعاون على المستوى الدولي والتجاري، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السيسي للهند مثمرة.

وأكد السفير بسام راضي أن مظاهر الاحتفاء والاحتفال بالرئيس السيسي عظيمة جدا على مدار الساعات الماضية.. موضحا أنه ستتم إعادة خط الطيران المباشر ما بين مصر والهند؛ مما يزيد من حركة السياحة وتبادل الزيارات بين البلدين.