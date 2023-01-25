بعد افتتاحه.. كيف يرى نجل كامل كيلانى برنامج شخصية الطفل بمعرض الكتاب 54؟

قال المهندس أمين كيلاني، نجل رائد أدب الطفل كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 54، إن "هيئة الكتاب" وعدت بطباعة كتابين لكامل كيلانى ضمن معرض الكتاب 54 وهو لم يحدث، مشيراً إلى أن كتب والده فى مكتبته كاملة من يريد إقتنائها الدار ترحب بذلك.

وأضاف "كيلانى" فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يشارك غد الخميس ضمن فعاليات مسرح الطفل فى صالة رقم 5 من الساعة الثانية ظهرا حتى الثالثة، وهو لقاء يشارك فيه كاتب أدب الطفل أحمد زحام، متمنياً ان تصل أعمال كامل كيلانى الى جميع أطفال مصر من خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب 54.

يذكر أن انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إذ تحل الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام، والذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعني الفاعليات الفكرية والفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداءً من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

أما البرنامج الثقافي للأردن والتي تحل ضيف شرف للمعرض يشمل مشاركة (85) كاتبًا وشاعرًا وشاعرة وناقد وأكاديمي وأديب من الأردن ومصر، توزعت حضورهم على 27 فعالية توزعت ما بين (23) ندوة ومحاضرة، و(4) عروض مسرحية، وقراءات قصصية للأطفال، و(3) قراءات قصصية و(3) أمسيات شعرية.