الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يشدد على متابعة تحركات «داعش» ومنع محاولات إيجاد ثغرات بالمدن

السوداني
السوداني

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على متابعة تحركات عصابات داعش ومنع محاولاتها لإيجاد ثغرات بالمدن.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات وأهم التحديات". 

وأضاف أن" القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع شدد على أهمية متابعة تحركات عصابات داعش الإرهابية ومنع محاولاتها الرامية إلى إيجاد ثغرات في المدن والقرى الآمنة، فيما حثّ على خلق روح المباغتة لدى القوات الأمنية  على المستوى الأمني والاستخباري". 

وتابع رسول أن " المجلس أكد الاستعداد لمواجهة التهديدات والتحديات في المرحلة المقبلة وضرورة العمل على تحقيق مصلحة الفرد العراقي واستقرار الأمن الوطني".

ولفت إلى أن "الاجتماع شدد على ضرورة تحديد التفاهمات والعلاقات الدولية، على أساس المصلحة الوطنية والاستقرار الأمني الوطني"، مبينًا أن" الاجتماع ناقش تعزيز تأمين الحدود العراقية السورية، فضلًا عن مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة بصددها".

العراق تحرات داعش عصابات الإرهاب

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