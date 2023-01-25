الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أرسنال يدرس خيارات لتعزيز خط الوسط بسبب محمد الننى

محمد النني
محمد النني

أكدت تقارير صحفية أن نادي أرسنال يبحث عن تدعيم خط وسط فريقه بسبب إصابة لاعبه المحترف المصري محمد النني.

وتعرض النني للإصابة قبل مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، ليتم استبعاده من القائمة.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام مانشستر سيتي: "أعتقد أن النني ليس جاهزًأ لمواجهة مانشستر سيتي، بوضوح لديه مشاكل في ركبته ويتم فحصها في الوقت الحالي، وسأرى تطور ذلك في الأيام المقبلة، مو ليس شخصًا يشتكي على الإطلاق ولكنه ليس متاحًا حتى الآن وهناك شكوك حول سلامته، دعنا نرى ما سيحدث".

وبحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن أرسنال يريد تعزيز خط الوسط خلال هذا الشهر وسط مخاوف من إصابة في الركبة يعاني منها النني.

وينتهي عقد محمد النني مع فريق أرسنال بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع انتهاء عقد النني نهاية هذا الموسم، ومعاناة ألبرت سامبي لوكونجا لفرض نفسه في تشكيل أرسنال، فإن النادي اللندني حريص على تدعيم خط الوسط على المدى القصير والطويل.

وأضافت الصحيفة أن ديكلان رايس متوسط ميدان وست هام يونايتد هو الهدف الأول لهم هذا الصيف، لكن من غير المتوقع أن يمنع ذلك اهتمام أرسنال بمحاولة التعاقد مع لاعب خط وسط آخر خلال هذا الشهر.

وأردفت بأن أرسنال يفكر في الانتقال إلى الإكوادوري مويسيس كايسيدو، ويمكن أن يتواجه مرة أخرى وجهاً لوجه مع تشيلسي في سوق الانتقالات مع احتدام السباق لضم لاعب خط وسط برايتون.

وذكرت الصحيفة أنه يُعتقد أن برايتون يريد مقابل مادي يزيد عن 75 مليون جنيه إسترليني لبيع كايسيدو ، الذي ظهر في الأشهر الأخيرة كواحد من أكثر اللاعبين الشباب تألقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال النني محمد الننى رايس كايسيدو

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وائل لطفي

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