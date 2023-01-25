بسبب «خناقة عيال».. التحقيق مع المتهم بقتل جاره فى الإسماعيلية

تجري النيابة العامة بالإسماعيلية تحقيقات موسعة في واقعة مقتل أحد الأشخاص على يد سائق "توك توك"، على خلفية مشاجرة بسبب لعب الأطفال وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد بقيادة المقدم محمد سكر، من ضبط سائق "توك توك" متهم بقتل جاره بعد مشاجرة نشبت بينهما في قرية كسفريت بنطاق دائرة المركز.

وكشفت تحريات النقيبين محمد عبدالباسط وأحمد عوض الله، عن أن مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه بسبب مشاجرة بين الأطفال.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بإلقاء طوبة على رأس المجني عليه أودت بحياته.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد مقتل مواطن يدعى عبدالمحسن. ك يقيم بقرية كسفريت بطريق المعاهدة التابعة لمركز فايد محافظة الإسماعيلية على يد جاره.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.