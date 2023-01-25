«العشماوى»: مصر والهند ستكون لهما مكانة اقتصادية فى النظام العالمى الجديد

علق السفير محمد محمود العشماوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، على هامش احتفالات نيودلهي بيوم الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إنه عمل في الهند عام 1978، وهي مدرسة دبلوماسية عالية جدًا، ودولة ديمقراطية من الدرجة الأولى.

وأضاف أن الهند شهدت تقدمًا في التكنولوجيا والعلوم الحديثة، ومهتمة جدًا بالقارة الإفريقية وأمان الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر والهند يهدف لخلق شراكة استراتيجية، في ظل عيش العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.

وأوضح أن هناك دولًا ستكون لها مكانة في العالم الجديد؛ ما بعد تغيير موازين القوى؛ منها الهند ومصر والبرازيل، وسيكون لهم وضع سياسي واقتصادي مختلف في النظام العالمي الجديد.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي، أمر يعكس تجديد فكرة العلاقات المصرية الهندية منذ أكثر من 70 عامًا، والتي سبقها علاقات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ونهرو، مؤكدًا توافق الرؤى في العديد من الملفات بين البلدين منها الملف الاقتصادي، والاستثمارات، والهند سيكون لها دور كبير في دعم الدول النامية الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مجمل التجارة المتبادلة بين الدولتين وصل إلى 5 مليارات دولار، لافتًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة أيضًا.