«التنسيقية» تعلن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الحزبيين والمستقلين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الجدد لتكلل ثمار جهدها بضخ دماء جديدة، وذلك فى إطار الحرص علي اتاحة الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة، وإيمانًا بدورها كمنصة حوار سياسي جامعة لكل التيارات، والأيدلوجيات السياسية.

وانطلاقًا من مبادئ التنسيقية "التأهيل قبل التمكين" تم إعداد برنامج تدريبي مكثف شارك في إعداده نخبة من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية.

واستغرقت عملية الإعداد قرابة 6 أشهر على عدد من المراحل بداية من التقدم، والمقابلات الشخصية، إلي التقييم والتصفية في المستويات المختلفة من التدريب والتأهيل، وصولًا لاختيار الكوادر المناسبة للانضمام للتنسيقية.

‎وتنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية وتنمية ورفع الوعي السياسي، واثقال المهارات الشخصية، والإدارية، وبث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية عن طريق تنظيم فعاليات جماعية، لتؤكد أنها تقدم سياسية بمفهوم جديد.

