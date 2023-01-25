الأربعاء 25 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تعلن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الحزبيين والمستقلين

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الجدد لتكلل ثمار جهدها بضخ دماء جديدة، وذلك فى إطار الحرص علي اتاحة الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة، وإيمانًا بدورها كمنصة حوار سياسي جامعة لكل التيارات، والأيدلوجيات السياسية.

وانطلاقًا من مبادئ التنسيقية "التأهيل قبل التمكين" تم إعداد برنامج تدريبي مكثف شارك في إعداده نخبة من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية.

واستغرقت عملية الإعداد قرابة 6 أشهر على عدد من المراحل بداية من التقدم، والمقابلات الشخصية، إلي التقييم والتصفية في المستويات المختلفة من التدريب والتأهيل، وصولًا لاختيار الكوادر المناسبة للانضمام للتنسيقية.

‎وتنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية وتنمية ورفع الوعي  السياسي، واثقال المهارات الشخصية، والإدارية، وبث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية عن طريق تنظيم فعاليات جماعية، لتؤكد أنها تقدم سياسية بمفهوم جديد.
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الايدلوجيات السياسية التنسيقية انضمام دفعة جديدة التدريب المقابلات الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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