الأعلى للثقافة يشارك بـ80 عنوانًا جديدًا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 54

صرح الكاتب محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، بأن المجلس الأعلى للثقافة سيشارك بمعرض الكتاب لهذا العام في دورته 54 تحت شعار "على اسم مصر" بـ48 إصدارا جديدا، بالإضافة للأعمال القديمة، علاوة على كتب المركز القومى لثقافة الطفل بالمجلس التى تصل لـ 32 كتابًا فى الدراسات والبحوث ورواية الناشئة ومسرح الطفل والقصة والشعر والرموز وتبسيط الروايات العالمية.

وتنقسم إصدارات المجلس لعام 2022 والمشاركة بالمعرض إلى: أولًا إصدارات الكتاب الأول وتتضمن: "اتركوا شعرا يمارس موته" لعمرو البطا، و"إياح حتب" لفاروق الحريري، ومونتاج لمحمد شلبي، و"الحصان الجامح" لمحمد صلاح جودة، و"شبابيك نور" لكمال الزراع، و"أحلام ورق التوت" لخالد محمد الشحات، و"كراكيب جدا" لمي محسن، و"شاعر بلا معنى" لسماح أنور، و"صحة توقيع وقت إضافي" لعمرو توفيق، و"سيرة شاعر الربابة" لمحمد رفعت، و"ضوء التوابيت" لأدهم مطر، و"ماذا بعد الأحمر" لمنى عبداللطيف، و"القاص الأعرج" لمصطفى إدريس، و"حينما يثمر الصبار" لإسراء أبورحاب، و"الدراما في الشعر الغنائي عند باكثير" لبشير عصام الشوربجي، و"ثقافة الواقع المعزز" للدكتورة نرمين محمد خيرت، و"أصدقاء الريح" لدعاء رشاد و وداعا نوتوردام لخالد حسونة.

أما عن إصدارات النشر العام المشاركة فتتضمن العناوين التالية: مستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين بتقديم د. عماد أبوغازي وكتاب "ناس من مصر" لمحمد جبريل، و"قراءات ناقدة عن خطابات فلسفية" للدكتورة عطيات أبوالسعود، و"مصر في أدب الرحلة" لعوض الغباري، و"سيرة ومسيرة" للدكتور عبدالرحمن فراج، و"ديوان فن الواو" لعبدالستار سليم، و"خمسون حكاية علمية" لرجب سعد الدين، و"لندن" لأحمد عطية الله، و"رؤى حول المواطنة" لمجموعة من النخبة، و"الشعر ديوان العرب" لأحمد سويلم، و"تطورات مصر السياسية" للدكتورة مشرفة محمد أحمد المليجي، و"موسوعة القضية الفلسطينية مج 6 جـ 1" و "موسوعة القضية الفلسطينية مج 6 جـ2" لمجموعة من النخبة، و"الموسيقى والغناء" لسعد عبد الرحمن، و"وثائق ومدونات" لمجموعة من النخبة، و"اليهود في الوطن العربي" لعادل غنيم، و"روائع من الأدب العربي" لمجموعة من النخبة، و"المناخ" للدكتورة عبلة عبدالرحمن، و"ديوان فن الواو الجزأين 3 و4" لعبد الستار سليم، و"لم يقدر أن يتخير" لمحمد الشحات، و"رؤى ثقافية مصرية عالمية" للسيد شلبي، و"الوعى وقضايا الشباب" لنبيل محمد الفحل، و"أساليب السرد في الرواية الإفريقية" للدكتور محمد السيد إسماعيل، و"موسوعة أعلام الأدب المصري والمعاصر ج1" لمجموعة من النخبة.

وموسوعة أعلام الأدب المصرى الحديث والمعاصر من إعداد د.سعيد الوكيل وتحرير د.ماجد الصعيدى، وكتاب دكتور جمال زهران الدراسات المستقبلية فى علم السياسة.