الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب بنفيكا يهاجم تشيلسي.. ويؤكد: «إنزو فيرنانديز باقٍ مع الفريق»

إنزو فيرنانديز
إنزو فيرنانديز

علق روجر شميدت، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، على إمكانية رحيل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانطلقت فترة الانتقالات الشتوية لموسم “2022-2023” مطلع شهر يناير الجاري، ويغلق باب الانتقالات بنهاية الشهر؛ وارتبط اسم إنزو بالانتقال لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عقب تألقه رفقة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال روجر شميدت خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه ضد باكوس فيريرا بالدوري البرتغالي: "عندما ترى إنزو فيرنانديز يلعب مع بنفيكا فأنت ترى لاعب سعيد جدًا وفي حالة جيدة".

وأضاف: "لا أتوقع أن أخسر أي شخص من المنظومة، ولهذا أرى لاعبين مركزين وأمل أن يظلوا على هذا النحو".

وأردف: "هناك نادٍ يريد لاعبنا، ويعرفون أننا لا نريد بيعه؛ لقد حاولوا الوصول للاعب من ناجحيتهم ويعلمون أن الطريق الوحيد للحصول عليه هو دفع الشرط الجزائي".

وأكمل: "إنه موقف واضح جدًا، هذا النادي لا يحترمنا، ولا يحترم بنفيكا وأنا لا أقبل ذلك".

اختتم تصريحاته: "يثيرون جنون اللاعب ثم يتظاهرون بأنهم قادرين على دفع الشرط الجزائي وبعد ذلك يريدون التفاوض، هذا ما لا أفهمه فيما يتعلق بالعلاقات الجيدة بين الأندية التي تريد مناقشة مسألة انتقال اللاعبين".

مشاركات فيرنانديز مع بنفيكا

وشارك إنزو فيرنانديز في 28 مباراة مع بنفيكا في كل البطولات خلال الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع 7؛ كما يملك سجلًا دوليًا مع الأرجنتين به 10 مباريات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر لزملائه، وكان ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني المتوجة ببطولة كأس العالم، قطر 2022، وشارك في جميع مباريات البطولة.

وذكر تقرير لـ “جارديان” أن إدارة تشيلسي تستعد لتقديم عرض جديد من أجل الحصول على خدمات إنزو خلال الميركاتو الجاري، اقرأ التفاصيل هنا.
 

إنزو فيرنانديز تشيلسى بنفيكا روجر شميدت الدورى الانجليزى

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