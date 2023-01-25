فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الأربعاء، عن منحها تفويضًا لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد تعليق تصديرها منذ خريف 2019 على خلفية إطلاق تركيا عملية عسكرية في سوريا.

وقالت المستشارة الخاصة في الوزارة ريكا بيتكانين لوكالة فرانس برس إن رخصة التصدير تتعلق بفولاذ سيستخدم في صناعة الدروع.

وأضافت بيتكانين: "لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير تجارية لتركيا منذ أكتوبر 2019".

واستئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت ستوكهولم قد رفعت تعليق تصدير هذه المعدات إلى تركيا في نهاية سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أرجأت أنقرة الثلاثاء محادثات مع السويد وفنلندا حول انضمامهما للناتو، تزامنا مع إدانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ستوكهولم لسماحها بتظاهرة حرق خلالها ناشط يميني متطرف نسخة من المصحف أمام سفارة تركيا في السويد.

وقوبل قرار وزير الدفاع الفنلندي على الفور بانتقادات من أحد الأحزاب المشاركة في حكومة رئيسة الوزراء سانا مارين.

وقالت زعيمة حزب تحالف اليسار لي أندرسون عبر تويتر إن حزبها "لا يدعم تصدير عتاد دفاعي إلى دول في حالة حرب أو تنتهك حقوق الإنسان. نعتقد أن فنلندا يجب ألا تمنح رخصة تصدير لتركيا".