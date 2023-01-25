الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الوفد يضع إكليلاً من الزهور على قبرى مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين «صور»

قيادات حزب الوفد
قيادات حزب الوفد

دعا د.عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إلى اطلاق اسم الزعيم محمد فؤاد سراج الدين على أحد ميادين الإسماعيلية، تخليدًا لذكراه وذكرى معركة الإسماعيلية يوم 25 يناير 1952، خاصة أن دوره كوزير للداخلية كان له أكبر الأثر خلال هذه الأيام.

جاء ذلك أثناء زيارة قام بها رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب لقبري زعيمي الوفد مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة في 25 يناير 1952 والتي كان بطلها ضباط وأفراد بلوك النظام بالإسماعيلية وفؤاد سراج الدين، عندما كان وزيراً لداخلية مصر وأعطى أوامره للشرطة المصرية بالمقاومة.

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رئيس الوفد: 25 يناير 1952 ستظل نبراسًا لكل الوطنيين في الدفاع عن الأرض والدولة المصرية

وأكد رئيس الوفد أن الوفد دائماً يتذكر قياداته  التاريخية ولا ينسى دورهم، وعلى رأسهم المغفور له  فؤاد باشا سراج الدين، الذي يوافق العام الحالي ذكرى رحيله الثالثة والعشرين.

وقال رئيس الوفد إن معركة الإسماعيلية تأكيد على انحياز حكومة الوفد الوطنية للشعب خاصة خلال معركة القناة، التي بدأت عقب إلغاء حكومة الوفد للمعاهدة مع بريطانيا في أكتوبر1951، وهنا نحيي الدور الكبير للزعيم مصطفى النحاس رئيس الوفد المصري ورئيس الحكومة الذي دعّم العمليات الفدائية، وكذلك الدور السياسي لوزير الداخلية فؤاد سراج الدين، وأن قراره كوزير سياسي كان سبباً في خروج التحدي والبسالة التي تمتع بها رجال الشرطة.

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أضاف رئيس حزب الوفد أننا نذكر اليوم عيد الشرطة كيوم تاريخي للمقاومة وأنه بعد أكثر من 50 عاماً من هذه الواقعة، قام الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 2009 بإصدار قرار جمهوري باعتبار 25 يناير عيداً للشرطة إجازة رسمية، والآن نحتفل جميعاً بعيد الشرطة في ذلك التاريخ من كل عام.

شارك في الزيارة فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، وحسين منصور نائب رئيس الحزب، وشريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد، وأعضاء الوفد شيرين ربيع وأحمد جمعة ومحمد أرنب، إبراهيم نجيب، ناهد البستاني، والدكتور محمد عبداللطيف، لمياء زيادة، محمود المنهراوي، طارق سلام، وسعيد يوسف.

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فؤاد بدراوي: معركة الإسماعيلية حاسمة في تاريخ مصر.. وتحسب لوزير داخلية الوفد

وأكد فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ذكرى 25 يناير 1952 يحتفل بها حزب الوفد والمصريون جميعاً، وهى الاحتفال بعيد الشرطة، والمعركة الحاسمة التي واجهت فيها الشرطة المصرية، قوات الاحتلال البريطاني، وطلبت القوات البريطانية الاستسلام من الشرطة المصرية، وتم الاتصال من مصطفى رفعت أحد الضباط المناضلين بوزير الداخلية، وكان سؤال فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية في ذلك الوقت له "هل لو طلبت منكم المقاومة هتكونوا على استعداد" ورد عليه رفعت: نعم إحنا جاهزين وعلى استعداد نضحي بأرواحنا من أجل مصر في مواجهة الاحتلال البريطاني وبالفعل قاومت الشرطة المصرية إلى أن نفذت الذخائر".

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وهنا طلب القائد البريطاني من قائد الشرطة المصرية الاستسلام ونتيجة المقاومة الباسلة من جانب الشرطة المصرية، القوات البريطانية وقام القائد البريطاني قام بتحية الشرطة المصرية على شجاعتها وصمودها، من أجل وطنهم، وتلك كانت عيد الشرطة الذي نحتفل به كل عام، وتحية لشعب مصر وبلدنا دائماً.

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شريف عارف: الوفد قاد النضال ضد الاستعمار
وأكد شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد أن وجود رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة، مع قادة الوفد في زيارة إلى قبري  فؤاد باشا سراج الدين و الزعيم مصطفى النحاس باشا، تأتي تأكيداً على دور كل منهما في هذا اليوم الساطع من تاريخ مصر الحديث، عندما تصدت الشرطة المصرية إلى الجيش الإنجليزي الغاشم، ورفض رجال الشرطة الاستسلام، وذلك عندما سألهم فؤاد باشا سراج الدين، وكان وزيراً للداخلية، ما هو موقفكم؟ فكان الرد:" أنهم على استعداد للتضحية حتى أخر طلقة وأخر رجل".

أضاف المستشار الإعلامي للوفد:"من هنا فإن حزب الوفد يحيي ذكرى عيد الشرطة بزيارة المقبرة الخاصة بفؤاد باشا سراج الدين، ثم قبر النحاس باشا، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، وأن كل ما حدث سواء في معركة القنال1951 و حتى 25 يناير وبعدها حريق القاهرة نتيجة  لقرار من الحكومة الوفدية الوطنية، التي قررت النضال ضد الاستعمار حتى أخر رجل وأخر طلقة، فتحية من الوفد المصري إلى كل رجال المقاومة أصحاب التاريخ الطويل.

قيادات حزب الوفد
قيادات حزب الوفد
قيادات حزب الوفد
قيادات حزب الوفد
قيادات حزب الوفد
قيادات حزب الوفد
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عبد السند يمامة عيد الشرطة شريف عارف مصطفى النحاس العمليات الفدائية

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