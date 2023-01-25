الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الفتح السعودي يضم لاعب برشلونة السابق حتى 2024

كريستيان تيلو
كريستيان تيلو

أعلن نادي الفتح السعودي، اليوم الأربعاء، ضم الإسباني كريستيان تيلو لاعب برشلونة السابق في صفقة انتقال حر.

وأكد النادي في بيان رسمي له عبر موقعه، ضم صاحب الـ 31 عامًا بعقد لمدة موسم ونصف حتى عام 2024.

 

تيلو سبق له اللعب لأندية برشلونة، ريال بيتيس، فيورنتينا وأخيرًا مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وكانت أخر محطات تيلو اللعب لصفوف النادي الأمريكي الموسم الحالي ولعب 5 مباريات ولم يسجل هدف وانتهى عقده في الأول من يناير.

أبدى نادي أهلي جدة السعودي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، اهتمامه بضم مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

وقال الصحفي السعودي نايف العتيبي، إن موسيماني أبلغ إدارة أهلي جدة بالتفاوض مع نادي التعاون السعودي لضم مصطفى فتحي الصيف المقبل بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز.

ويرغب الجنوب إفريقى في تكوين قائمة مدججة بالنجوم بعد أن أقترب أهلي جدة من العودة إلى الدوري السعودي بعدما هبط الموسم الماضي، فهو يحتل حاليًا صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى.

 تنتهي إعارة مضطفى فتحى مع بيراميدز نهاية الموسم من صفوف التعاون وشارك في 19 لقاء سجل 6 وصنع 3.

بيراميدز يقرر شراء اللاعب نهائيًا من التعاون السعودي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن رغبة الأخير في شراء عقد مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار من صفوف التعاون السعودي واستمراره مع الفريق لأطول فترة.

وتنتهي إعارة مصطفى فتحي لبيراميدز بنهاية الموسم الجاري لكن إدارة بيراميدز تتمسك ببقاء اللاعب وشرائه بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي.

وكانت ظروف التجنيد للاعب قد تسببت في عدم بقاء مصطفى فتحي مع التعاون ورحيله مطلع الموسم الجاري إلى بيراميدز.

ويقدم مصطفى فتحي مستويات مميزة مع بيراميدز ونجح في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة وسط رغبة الفريق السماوي في تحقيق أفضل استفادة فنية منه على كافة المستويات.

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على حساب نظيره سموحة، بهدفين مقابل هدف، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز (موسم 2022 /2023).

تقدم أولًا للضيوف رمضان صبحي، جناح السماوي في الدقيقة الـ16، من تمريرة زميله المغربي وليد الكرتي الطولية جهة اليمين مرت من فوق رأس ممدوح عبد ربه، لتصل للجناح أمام المرمى، الذي سددها من بين قدمي الحارس داخل الشباك.

الفتح السعودي الإسباني كريستيان تيلو كريستيان تيلو تيلو برشلونة

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وائل لطفي

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