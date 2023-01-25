الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«ما بنعرفش اليأس».. فيلم يظهر تدريبات رجال الشرطة للدفاع عن مصر (فيديو)

تدريبات رجال الشرطة
تدريبات رجال الشرطة للدفاع عن مصر

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» فيلمًا قصيرًا بعنوان «مابنعرفش اليأس» وذلك احتفالًا برجال الشرطة البواسل في عيدهم الـ71.


ويرصد الفيلم تدريبات رجال الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر، حيث جاءت افتتاحية الفيلم بـ«مابنعرفش اليأس واتعلمنا مانتعبش، عمرنا ما سمحنا للخوف أو الضعف للحظة يسيطر علينا، اتعلمنا نبقى أقوياء الإنسان القوي هو اللي حاسس بالمسؤولية، وإحنا اتعلمنا نبقى أقوى من الظروف ونبقى قد المسؤولية».


وتحتفل الدولة المصرية في 25 من يناير كل عام بذكرى عيد الشرطة، وهذا العام تحتفل بالذكرى الـ71 لمعركة الإسماعيلية 1952، وسط مشاركة شعبية كبيرة.

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