مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 4700 فدان لأنشطة الإنتاج الداجني بالبحيرة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامهما في أنشطة الإنتاج الداجني، الأولى بمساحة 1119.5 فدان، والثانية 3580.1 فدان.

-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 93 التي عقدت بتاريخ 16 يناير 2023، وذلك بعدد 28 موضوعاً.

وكان أشاد رئيس الوزراء، خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء لفاعليات الدورة الـ54 لمعرض الكتاب، يرافقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جناح الأزهر الشريف بالمعرض، وحيث كان في استقبالهم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية - بخدمة ركن الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، وانتشار وسائل العرض المرئية داخل الجناح لإبراز جهود الأزهر لرواد المعرض في مساعي السلام ومجابهة التطرف والتعريف بأعلام الأزهر وعرض المخطوطات واللوحات النادرة.

ويحتفي جناح الأزهر الشريف بالفيلسوف والمفكر الإسلامي سليمان دنيا، أحد كبار علماء الأزهر في القرن الـ20، ليكون "شخصية الجناح" هذا العام، والذي ذاعت شهرته في مجال التحقيق أكثر من شهرته في مجال التأليف، فمن أشهر تحقيقاته: تهافت الفلاسفة للغزالي، وتهافت التهافت لابن رشد، والإشارات والتنبيهات لابن سينا، ومن مؤلفاته: الحقيقة في نظر الغزالي، التفكير الفلسفي الإسلامي، بين الشيعة وأهل السنة، مراجعات في الفكر والثقافة.