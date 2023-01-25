أزمات كارثية جديدة للدواء والطاقة في أوروبا

أذاعت قناة العربية الإخبارية تقريرًا بعنوان “بسبب التضخم وحرب أوكرانيا.. أزمة دواء تجتاح العالم” يوضح الأزمات الذي يعاني منها العالم الآن من نقص في إمدادات الطاقة والأدوية والغذاء ولكن أوروبا الآن تحضر بسبب نقص إمدادات الأدوية.

أزمة طاقة

وجاءت أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة طاقة وتضخم يواجه العالم تحديات أخرى منها نقص في إمدادات الأدوية على الصعيد العالمي، لتعترف أوروبا بأنها تواجه تحديًا كبيرًا في نقص الأدوية.

نقص إمدادات الأدوية

وطالبت هيئة الأدوية الأوروبية بمواجهة تناقص إمدادات المضادات الحيوية وأدوية خافض الحرارة والبنسلين.

وعرض التقرير أن وكالات أوروبية عدة أكدت أن الطلب المتزايد على المضادات الحيوية مصدر قلق؛ بالإضافة إلى أن الأحداث السياسية على الصعيد العالمي وقضايا سلاسل الإمدادات العالمية وانشغال الشركات الطبية بتصنيع لقاحات كورونا تسبب في نقص الأدوية.

واختتم التقرير، أن أزمة دواء صامتة تجتاح العالم وهي مرتبطة بنقص إنتاج الشركات الكبرى في مصانعها، بسبب التضخم والحرب وسبب نقص المواد التي تدخل في صناعة الدواء.