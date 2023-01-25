الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة: تحصين أكثر من 40 مليون مواطن بالكامل ضد كورونا

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا عن الحالة الوبائية في مصر.

واستهل الوزير عرضه بشرح تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا"، مُشيرًا إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تناقصت أعداد حالات الإصابة خلال الأسبوع من 9 إلى 15 يناير الجاري بنسبة 9%، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، بينما تناقصت أعداد حالات الإصابة في جميع مناطق العالم ما عدا منطقة شرق المتوسط.

وعلى الصعيد المحلي، كشف وزير الصحة عن زيادة في حالات الإصابة، التي تم الإبلاغ عنها، إلى 100 حالة في الأسبوع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ79 حالة أُبلغ عنها في الأسبوع السابق عليه، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ27%. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات أُعدت طبقا للبرنامج القومي الإلكتروني لترصُد الأمراض المُعدية NEDSS من عدد 542 مستشفى. 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن نسبة الإيجابية في العينات التي تم تحليلها بالمعامل المركزية ومعامل المحافظات تراجعت إلى 4.3% من إجمالي العينات التي تم تحليلها لفيروس "كورونا" في الأسبوع الثالث من العام الجاري المنتهي في 21 يناير الجاري، وذلك مقارنة بـ4.8% خلال الأسبوع السابق عليه. 

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف الوبائي العالمي لمرض "جدري القردة" حتى يوم 19 يناير الجاري، موضحًا أن إجمالي عدد الإصابات عالميا بلغت 84916 حالة، و81 حالة وفاة، أما محليًا فقد تم الاشتباه في 15 حالة، تم التأكد من إيجابية 4 حالات منها، وظهرت الحالات الأربع خلال الفترة من 7 سبتمبر 2022 حتى 11 ديسمبر 2022، وتم شفاؤهم. 

وانتقل وزير الصحة بعد ذلك إلى عرض الموقف الحالي لحركة الإشغال بالمستشفيات، لافتًا إلى أن عدد الأسرّة الشاغرة بالمستشفيات تمثل 60% من إجمالي عدد الأسرّة الكلية، بينما يمثل عدد الأسرّة الشاغرة بغرف الرعاية المركزة 36% من إجمالي عدد أسرّة الرعاية الكلية، أما أجهزة التنفس الصناعي المتاحة فتمثل 72% من إجمالي الأجهزة الكلية على مستوى الجمهورية. 

ثم استعرض الوزير أعداد مُتلقي لقاح "كورونا" على مستوى الجمهورية حتى يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي المُحصنين بالكامل 40.179.892 مُحصن، مضيفًا أنه من المُقرر استلام شحنة لقاحات جديدة خلال أسبوعين تحتوي على مليون جرعة من إجمالي 3 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" المُعدَل ليوفر الحماية من متحور "أوميكرون".

وزير الصحة ي يستعرض تقريرا عن الحالة الوبائية أكثر من 40 مليون مواطن م حصنين بالكامل ضد كورونا وزير الصحة يستعرض الحالة أكثر من 40 مليون مواطن م حصنين بالكامل ضد كورونا

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