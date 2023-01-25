الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

19 مليار جنيه أرباحًا.. مشتريات أجنبية مكثفة تصعد بمؤشرات البورصة فى الختام

البورصة
البورصة

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء- آخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على الأسهم الكبري والقيادية بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و82 مليار جنيه، وهو الأعلى فى تاريخ البورصة منذ تدشينها، مقابل تريليون و63 مليار جنيه بختام معاملات أمس الثلاثاء.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.13%، بما يعادل 350 نقطة، ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 5 سنوات، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.68%، بما يعادل 49.96 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 3031.99 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان الذي قفز بنسبة بلغت 1.71%، بما يعادل 76.36 نقطة، ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 4534.20 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 2.56 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 518.3 مليون روقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 76.6 ألف صفقة شراء وبيع.

ولعب المستثمرون الأجانب دورًا محوريًا فى تعاملات اليوم، حيث سجلت صافي مشترياتهم أكثر من 140 مليون جنيه، وهو الأكبر منذ ما يقرب من عام، في اتجاه واضح لعودتهم منذ تحرير سعر الصرف والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من قبل البنك المركزي.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية عمليات شراء موسعة للمؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية و العربية المتعاملين الافراد العرب الاسهم الكبري و القيادة بالسوق اغلبية اسهم السوق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 19 مليار جنيه ترليون و 82 مليار جنيه وهو الاعلى فى تاريخ البورصة المصرية منذ تدشينها

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

حفاظًا على سلامتك.. نصائح للمواطنين عند وقوع زلزال

البحوث الفلكية: قوة زلزال القاهرة الكبرى 6 درجات.. وعمقه 54 كيلومترًا

رؤية تحليلية اقتصادية حول الاستفادة من تعزيز التعاون المشترك مع الهند

مدبولى: الموازنة الجديدة تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات

19 مليار جنيه أرباحًا.. مشتريات أجنبية مكثفة تصعد بمؤشرات البورصة فى الختام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن