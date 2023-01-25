19 مليار جنيه أرباحًا.. مشتريات أجنبية مكثفة تصعد بمؤشرات البورصة فى الختام

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء- آخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على الأسهم الكبري والقيادية بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و82 مليار جنيه، وهو الأعلى فى تاريخ البورصة منذ تدشينها، مقابل تريليون و63 مليار جنيه بختام معاملات أمس الثلاثاء.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.13%، بما يعادل 350 نقطة، ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 5 سنوات، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.68%، بما يعادل 49.96 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 3031.99 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان الذي قفز بنسبة بلغت 1.71%، بما يعادل 76.36 نقطة، ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 4534.20 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 2.56 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 518.3 مليون روقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 76.6 ألف صفقة شراء وبيع.

ولعب المستثمرون الأجانب دورًا محوريًا فى تعاملات اليوم، حيث سجلت صافي مشترياتهم أكثر من 140 مليون جنيه، وهو الأكبر منذ ما يقرب من عام، في اتجاه واضح لعودتهم منذ تحرير سعر الصرف والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من قبل البنك المركزي.