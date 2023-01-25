الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم الجيزة» ترد على الشكاوى من امتحان «الهندسة» للإعدادية

طلاب
طلاب

شهد امتحان الهندسة وحساب المثلثات لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، خطأ في السؤال الخامس، ما تسبب في ارتباك بين الطلاب داخل اللجان.

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن امتحان الهندسة لا يوجد به أي أخطاء فنية أو مطبوعة. 

وأشار "سلومة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه استدعى الموجه العام لمادة الرياضيات للتأكد من صحة السؤال وصياغته الفنية، مؤكدًا أن الامتحان خالي من أي أخطاء فنية وأن السؤال عن رؤوس متوازي الأضلاع .

 وأشار إلى أن الموج قال إن السؤال جاء لقياس مستوي فهم الطلاب، وأنه من ضمن الـ 15%  من أسئلة الطالب المتفوق التي يجب أن يتضمنها الامتحان، وذلك وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية. 

وأوضح مدير المديرية أن السؤال من المنهج الذي درسه الطالب، وله أجابة محددة يجب أن يجيب عليها الطالب  للحصول علي الدرجة.

وكان قد تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول" نصف العام " للعام الدراسي 2022/ 2023 للصف الثالث الإعدادى فى يومهم الخامس فى مادة الهندسة.

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