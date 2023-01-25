باللوائح.. هل يقود أسامة نبيه الزمالك في مباريات دوري أبطال إفريقيا؟

تولى أسامة نبيه، مهمة المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلفًا للبرتغالي المقال جيسالدو فيريرا، ليقود النجم السابق للقلعة البيضاء، الفريق خلال ما تبقي من الموسم الحالي.

وبات الجميع يتساءل عن مدى إمكانية تواجد أسامة نبيه على مقاعد الفريق الأبيض «قاريًا» خلال منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستنطلق في فبراير المقبل.

وتوصل «الدستور» إلى اللائحة التي وضعتها لجنة مسابقات الأندية والتراخيص التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تخص الرخص التدريبية للمدربين، والتي تسمح لها بقيادة أنديتهم في المسابقات القارية.

وفيما يلي نص اللائحة التي وضعها «كاف» لمسابقات الموسم الماضي والتي مازالت سارية حاليًا..

"فيما يتعلق بمتطلبات رخصة التدريب لمسابقات «كاف» للأندية لموسم 2021/2022، تم تحديد متطلبات المدرب التالية على أنها إلزامية:

- بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا: تكون الرخصة CAF A أو رخصة تدريب "PRO" من أي اتحاد قاري إلزامية للمدرب الرئيسي؛ ورخصة التدريب CAF B إلزامية لمساعد المدرب.

- بالنسبة لكأس الكونفيدرالية: تكون الرخصة CAF A أو رخصة تدريب "PRO" من أي اتحاد قاري إلزامية للمدرب الرئيسي؛ ورخصة التدريب CAF B إلزامية لمساعد المدرب.

وتوصل «الدستور» إلى الرخصة التدريبية التي يحملها أسامة نبيه، المدير الفني الحالي للزمالك، والمدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الأول.

ويحمل أسامة نبيه، الرخصة التدريبية CAF A خلال الدورة التي عقدها الاتحاد الإفريقي خلال الفترة ما بين 10 يونيو إلى 9 يوليو عام 2015.

وتحمل الشهادة توقيع كل من عيسي حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، وهشام العمراني، السكرتير العام السابق لـ «كاف»، ليكون نبيه بذلك قادرًا على قيادة الزمالك خلال المسابقات القارية.

وسيستهل الزمالك، منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال، بمواجة شباب بلوزداد الجزائري، يوم العاشر من فبراير ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

