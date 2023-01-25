الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الطرق والكبارى يشهد التشغيل التجريبى لكوبرى عرب الرمل وأجهور

التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي

انطلق، قبل قليل، التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل وأجهور بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الهيئة.

جاء ذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وضمن حرص وزارة النقل، ممثلة في هيئة الطرق والكباري، على رفع كفاءة الطرق لزيادة الفرص الاستثمارية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

وكان قد أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه من المقرر تشغيل القطار الثاني من فئة "تالجو" 27 يناير الجاري، على خط "القاهرة- الأقصر"، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط "القاهرة- الإسكندرية"، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تشغيل القطار الثاني تجريبيًا دون ركاب على خط الصعيد.

وأضاف وزير النقل، في بيان اليوم الإثنين، أنه سيتم تشغيل القطار الثالث لتالجو على خط "القاهرة- أسوان"، والقطار الرابع على خط "القاهرة- الإسكندرية"، والخامس على خط "القاهرة- الأقصر"، والسادس على خط "القاهرة- أسوان"، لافتًا إلى أنه سيكون متاح الحجز على القطار الثاني بداية من 27 يناير.

وأوضح أن قطار "تالجو" لن يتوقف فى المراكز، وسيتوقف فى المحافظات فقط، مشيرًا إلى أنه جارٍ الآن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشغيل القطار الجديد على خط «القاهرة- الأقصر».

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات «تالجو» الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية، وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وتتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم/ ساعة، بالإضافة إلى وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكراسي مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية، ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب.

رئيس هيئة الطرق والكباري يشهد التشغيل تجريبي لكوبري عرب الرمل واجهور رئيس هيئة الطرق والكبارى يشهد التشغيل تجريبي لكوبري عرب الرمل واجهور

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وائل لطفي

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